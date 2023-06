Ranieri, competente, mai ruffiano, motivatore: il profilo ideale per il post Mancini in Nazionale (Giornale)

Competente, esperto, ottime capacità relazionali, abituato a gestire campioni e carneadi. La sua specialità è mettere ordine dove regna il disordine

Il Giornale dedica una pagina a Claudio Ranieri, “l’aggiustatutto dei club“. La firma Nino Materi, che di Ranieri scrive: “la sua specialità è mettere ordine dove regna il disordine” e lo propone come un ottimo rimpiazzo per Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. Ha tutte le qualità: è competente, un motivatore nato, mai ruffiano, ha ottime capacità comunicative, è un gran lavoratore. La sua normalità lo rende decisamente speciale.

“Benvenuti nel fantastico mondo del Normal One che, senza bisogno di effetti Special, piace alla gente a cui piace il vero calcio”.

Ranieri è tornato alla ribalta per l’impresa compiuta col Cagliari, riportato in Serie A dopo aver superato i playoff e una rocambolesca partita contro il Bari decisa da Pavoletti nei minuti di recupero. Ranieri si è guadagnato le copertine non solo per l’impresa sportiva in campo, ma anche per il modo in cui ha zittito i tifosi del Cagliari che iniziavano a dileggiare quelli del Bari sconfitti.

“Il gesto di Ranieri viene percepito dai giornalisti come una «notizia eccezionale» (mentre il ragionamento di Claudio è – dovrebbe essere – la cosa più scontata del mondo) e ciò la dice lunga sul senso della nostra cultura sportiva”.

Materi definisce Ranieri “un uomo felice“, scrive: “la sua è la forza di un bel passato da difendere” e “di un bel presente da tutelare fra gli affetti di una famiglia che fa da pilastro al suo essere uomo affidabile nella professione come nella vita”.

Una persona diplomatica ed educata che però, quando ha qualche critica da fare, sa anche alzare la voce.

“Competente, esperto, ottime capacità relazionali, mai ruffiano, in grado di motivare qualsiasi giocatore, abituato a gestire campioni e carneadi. Un profilo ideale per un eventuale dopo-Mancini in Nazionale. Ma del suo eventuale orizzonte azzurro Claudio, al momento, non vuol parlare: per ora si gode l’azzurro del mare di Sardegna”.

