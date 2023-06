Napoli, Politano e Olivera out contro la Sampdoria

Il report dell’ultimo allenamento prima della partita contro la Samp. Politano ha svolto solo terapie mentre per Olivera lavoro individuale in campo

Tutto pronto per l’ultima partita di campionato, o quasi. Il Napoli sfiderà al Maradona la Sampdoria, già retrocessa in Serie B. Mister Spalletti prepara la sfida al Konami training Center di Castel Volturno. Alla fine del match il Napoli alzerà al cielo dopo 33 anni la coppa della Serie A.

Durante l’ultimo allenamento, Politano non ha lavorato in gruppo, per lui solo terapie. Olivera ha lavorato sul campo in maniera individuale.

Di seguito il report dell’ultimo allenamento prima della partita:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma domani allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto una partita a campo ridotto

Politano ha fatto terapie. Olivera ha svolto lavoro individuale in campo“.

📌 Report allenamento https://t.co/aIKp0F9DoP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 3, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata