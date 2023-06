La trattativa di Tonali con il Newcastle andava avanti da giorni, ha parlato anche con Howe (CorSport)

I soldi della Premier fanno gola a tutti, sia al giocatore che al Milan, la cui politica, ormai è che non esistono incedibili

Il Corriere dello Sport scrive della trattativa che sta per portare Sandro Tonali al Newcastle. I dialoghi tra il club inglese e il giocatore del Milan andavano avanti da giorni sotto traccia. Tonali ha parlato anche con l’allenatore, Eddie Howe, per capire meglio il progetto che sarebbe andato a sposare. Ieri si è arrivati all’accordo tra Tonali e il Newcastle su una cifra di circa 10 milioni di stipendio. L’accordo tra i due club è vicinissimo.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Il dialogo tra Newcastle e Sandro stava proseguendo sottotraccia da diversi giorni, con alcuni contatti diretti che il mediano rossonero avrebbe avuto con il tecnico Eddie Howe proprio per avere delucidazioni sul progetto”.

“Ore frenetiche ieri a Milano con la presenza in città del direttore sportivo del Newcastle e dell’agente Giuseppe Riso, quest’ultimo ha pranzato con la dirigenza del Milan per definire la cessione del giocatore. Scambio di documenti e di mail per dare un’accelerazione ad una trattativa che a fari spenti andava avanti già da qualche giorno”.

La notizia che ha mandato in fibrillazione l’ambiente milanista, molto legato a Tonali. Il Corriere dello Sport continua, scrivendo che i soldi fanno gola a tutti, sia ai giocatori che ai club. Il Milan non considera nessuno incedibile.

“Eppure i soldi della Premier fanno gola a tutti, e allora sia Tonali che il Milan hanno pensato di accettare una proposta irrinunciabile. Per il club rossonero non ci sono giocatori incedibili, il Milan in caso di offerte economicamente vantaggiose per i propri giocatori migliori, le prenderà in considerazione. E’ la nuova politica societaria, e il concetto di cessione non spaventa più, soprattutto se arrivano proposte da proprietà arabe che possono spostare enormi quantità di capitali. Ed è proprio ciò che è successo con il Newcastle (gestita dal fondo Pif), che ha messo Tonali nel mirino dopo aver capito di non poter arrivare a Barella dell’Inter”.

