Inzaghi ha vinto le ultime sette finali che ha giocato, il City dovrebbe preoccuparsi (L’Equipe)

È uno specialista delle partite da dentro o fuori. Da quando è all’Inter, ha perso solo una partita su otto nella fase a eliminazione diretta di Champions

L’Equipe scrive di Simone Inzaghi, il re delle finali. Stasera la sua Inter affronterà il Manchester City di Pep Guardiola in finale di Champions. Il City non si rilassi troppo, ammonisce il quotidiano francese: Inzaghi ha vinto le ultime sette finali che ha giocato.

Tutti i bookmaker del mondo danno per favorito il City, ma il tecnico dell’Inter

“non è uno che rischia di perdere la concentrazione alla vigilia di una partita da ghigliottina. Anzi. A 47 anni, quasi nove dei quali trascorsi ad allenare ai massimi livelli, il più giovane dei fratelli Inzaghi ha già costruito una piccola lista di risultati, in cui possiamo intuire che la vertigine delle partite a eliminazione diretta è una sensazione che domina”.

Tra Lazio e Inter, ricorda L’Equipe, tra il 2017 e il 2023, Inzaghi ha vinto tre Coppe Italia e quattro Supercoppe.

“Ha vissuto abbastanza a lungo per domare la pressione delle aspettative, lui che è stato un professionista dall’età di 18 anni e anche osservato con particolare attenzione, poiché era necessario essere degni di questo nome portato da un grande fratello formidabile marcatore, Filippo, tre anni più grande di lui”.

Quando ha smesso di giocare si è lanciato subito nella carriera di allenatore. Ha iniziato con Lotito, con le giovanili della Lazio e ha vinto in fretta la Coppa Regionale di categoria. Promosso con la Primavera, Inzaghi ha vinto un’altra Coppa, l’equivalente italiano della Gambardella, nel 2014. Poi è arrivata la prima squadra della Lazio, dove è rimasto cinque stagioni prima di approdare all’Inter.

Il bilancio della sua storia in nerazzurro è positivo, visto che stasera l’Inter giocherà la sua prima finale di Champions League dal 2010, quando c’era Mourinho.

Una persona molto vicina allo spogliatoio dell’Inter assicura che Inzaghi “ha molta empatia e sa come parlare con i giocatori“. Ma il tecnico “ha anche il carattere per resistere alle critiche, che non sono mancate negli ultimi mesi“.

Una finale di Champions League può cancellare molti dubbi. L’Equipe scrive:

“Da quando è entrato nell’Inter, ha perso solo una partita su otto nella fase a eliminazione diretta della Champions League”.

“Il Manchester City, grande favorito, può essere un po’ preoccupato: Inzaghi ha vinto le ultime sette finali che ha giocato”.

