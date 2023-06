Icardi e Wanda sognano il ritorno a Milano e il Milan potrebbe essere la soluzione (Tuttosport)

Il club rossonero cerca un attaccante e la procuratrice dell’ex Inter invia messaggi social. L’argentino in scadenza con il Psg nel 2024

La storia di Icardi sembra quella del principe De Curtis in “Totò cerca casa”. L’attaccante argentino dopo l’Inter ha trovato casa a Parigi ma al Psg non si è integrato al meglio. E allora via alla travagliata storia di Mauro che tra divorzi e gossip finisce in Turchia, al Galatasaray.

Con Zaniolo e altre vecchie conoscenze della Serie A (come Mertens) vince il campionato 2022/23 ma adesso è tempo di ritornare a casa. Quale non si sa ancora di preciso, con Wanda Nara ancora sua procuratrice tutto è possibile. La sua storia con il Psg sembra essere terminata e allora i due sono alla ricerca di una nuova sistemazione.

A questo proposito, è Tuttosport ad anticipare un’indiscrezione che riguarda Icardi:

“Mauro Icardi e Wanda Nara sognano un ritorno in grande stile a Milano. E siccome le porte di casa Inter sono serrate, mentre il Milan è alla ricerca di una punta, ecco che sono iniziati ad arrivare via social i primi ammiccamenti direzione Diavolo. Già in passato il nome del bomber argentino era stato accostato al club rossonero, ma alla fine la dirigenza aveva deciso di puntare su giocatori di maggiore affidabilità tecnica e con un’aurea di tranquillità più solida“.

Nonostante il dichiarato amore eterno per i colori nerazzurri, l’argentino pur di tornare in Italia potrebbe finire al Milan, o anche alla Juve.

“Adesso rientrerà al Psg, ma ovviamente non fa parte dei piani dei campioni di Francia e, con un contratto in scadenza nel 2024 e un valore a bilancio intorno ai 10 milioni, punta a salutare definitivamente. Wanda nelle scorse ore ha pubblicato una stories su Instagram, poi cancellata, nella quale appariva davanti al Duomo con la scritta “Milano” e una clessidra. Il club rossonero oggi non sembra interessato. Inoltre portarsi in casa Icardi – più Wanda – potrebbe risultare una missione impegnativa in un momento già complicato nella gestione della squadra“.

ilnapolista © riproduzione riservata