Giuntoli: «Oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto»

L’ex ds del Napoli, in collegamento per riceve il premio come miglior direttore sportivo, definisce così la chiusura con il club azzurro con il quale ha lavorato 8 anni

L’ex d.s. del Napoli, e prossimo responsabile dell’area tecnica della Juventus, Cristiano Giuntoli, è stato collegato in video conferenza per ricevere il premio come migliore d.s. della stagione all’evento inaugurale della stagione di calciomercato al Grand Hotel di Rimini

«C’è grande soddisfazione da parte della proprietà, dei ragazzi e di tutti noi per lo scudetto vinto. Il risultato raggiunto è frutto del lavoro di tutti, del sentirsi sempre ‘noi’ e mai ‘io’. Quello che abbiamo fatto è frutto di un pizzico di fortuna, tanto lavoro e della rinuncia dovuta a questioni economiche di certi lavori».

Spalletti è stato consigliato al Napoli da Allegri?

«Questo non lo so… Sarei voluto essere lì di persona, ma oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto. Ringrazio tutti per questo premio. Sono convinto che dobbiamo aiutarci, far rispettare il know how di noi dirigenti nel mondo»

L’oramai ex d.s. del Napoli ha definito così il suo incontro avuto questo pomeriggio con il presidente De Laurentiis con il quale hanno deciso di chiudere la loro collaborazione durata 8 anni. Giuntoli si prepara a firmare un nuovo contratto con la Juve nel week end

ilnapolista © riproduzione riservata