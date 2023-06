Garcia vuole risolvere il nodo Osimhen prima del ritiro di Castel di Sangro (Gazzetta)

Il nigeriano è un elemento fondamentale della squadra. Il 28 luglio diventa una scadenza velata per conoscere il suo futuro

Il Napoli di Rudi Garcia riparte da Kvara e Anguissa, giocatori fondamentali per il nuovo tecnico. Garcia, intanto, aspetta però di capire quale sarà il futuro di Osimhen e Kim, scrive la Gazzetta dello Sport. L’allenatore vorrebbe mettere dei punti fermi in merito al nigeriano del Napoli prima della partenza della squadra per il ritiro di Castel di Sangro.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Quelli che seguiranno saranno giorni delicati. La partenza per Dimaro è in programma il 14 luglio, mentre il 15 scadrà la clausola rescissoria valida soltanto per i club stranieri che permetterebbe a Kim di liberarsi in automatico. L’importo è variabile in base al fatturato del club che la paga, nel caso concreto il Bayern Monaco dovrebbe versare al Napoli circa 60 milioni. Un flusso in entrata molto importante, che verrebbe parzialmente reinvestito per un altro difensore centrale. Il sostituto del sudcoreano è stato già individuato: Kevin Danso del Lens, valutato sui 15 milioni o poco più. Garcia ovviamente si augura che l’eventuale avvicendamento si verifichi nei tempi più brevi possibili, magari prima di recarsi in Trentino. I ritiri, dunque, finiscono per diventare scadenze velate. Osimhen è un altro elemento fondamentale che deve chiarire le intenzioni per il futuro. Un nodo che l’allenatore vuole risolvere entro il 28 luglio, quando invece la squadra si sposterà a Castel di Sangro per proseguire la preparazione. Anche in questo caso, tra gli avversari del passato in Ligue 1 può nascondersi la soluzione, che risponde al nome di Jonathan David del Lille”.

Il 12 luglio, intanto, Garcia conoscerà l’intera rosa del Napoli a Castel Volturno. Ritroverà Anguissa, che conosce dai tempi del Marsiglia.

“Il 12 luglio la rosa si radunerà al completo a Castel Volturno e sarà l’occasione perfetta, per il tecnico, per conoscere di persona i suoi nuovi calciatori. Tutti, tranne uno. Perché è stato proprio lui a lanciare Anguissa, a credere nel giocatore che poi è diventato, quando erano insieme a Marsiglia. Nella mente di Garcia ci sono altri due punti fermi, di cui non vorrebbe assolutamente privarsi. Uno è Kvaratskhelia, Mvp dello scorso campionato, nonché uno degli elementi più rappresentativi della squadra. Il georgiano sarà ancora l’arma fondamentale per confondere le difese avversarie e la società si sta preparando a discutere un rinnovo di contratto con uno stipendio quasi raddoppiato, da 1,5 a 2,5 milioni più bonus. Quindi c’è il capitano, Di Lorenzo”.

