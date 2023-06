Diritti tv Serie A, le trattative private con Dazn, Sky e Mediaset slittano a giovedì 29 (Gazzetta)

Le trattative private della Lega Serie A con Dazn, Sky e Mediaset per la vendita dei diritti tv slitta da lunedì 26 a giovedì 29. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un rinvio di tre giorni dovuto all’esigenza di armonizzare le agende dei tanti soggetti coinvolti. Venerdì 30, invece, ci sarà l’assemblea di Lega Serie A durante la quale saranno aperte le offerte consegnate la sera precedente in busta chiusa.

