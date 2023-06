Decaro: «Mi hanno chiamato diversi imprenditori per il Bari». Ma i De Laurentiis non vendono (CorMez)

Il sindaco ammette di aver messo in contatto la cordata di Gianni Rivera con il club, ma per ora non ci sono trattative in ballo

Il sindaco di Bari, Decaro, dichiara al Corriere del Mezzogiorno Puglia di aver ricevuto diverse manifestazioni di interesse per il Bari dei De Laurentiis, anche quella di Gianni Rivera. Ma il quotidiano scrive che il club, al momento, non è in vendita.

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Gianni Rivera ha dichiarato di aver messo su una squadra di imprenditori pronti ad investire nel calcio e di puntare sul Bari dei De Laurentiis.

«Con un gruppo di amici imprenditori abbiamo deciso di investire nel calcio, in serie A o B. A cominciare da Bari. Una ventina di giorni fa ho avuto un contatto telefonico con il sindaco Antonio Decaro, gli abbiamo fatto presente che siamo disponibili ad acquistare la società. L’idea di portare una squadra dalla B alla A mi è sempre piaciuta. Ho anche l’Academy Gianni Rivera che potrebbe crescere molti giovani. Lo spareggio che il Bari ha perso con il Cagliari non ha reso subito concreta la proposta ma siamo in attesa di sviluppi. Sennò siamo aperti ad altre offerte».

Il Corriere del Mezzogiorno Puglia riporta le dichiarazioni del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che conferma l’interesse di Rivera, che lui stesso ha messo in contatto con i De Laurentiis, ma anche quello di altri imprenditori verso il club pugliese.

«È vero, Rivera mi ha chiamato circa un mese fa e io l’ho messo in contatto con i De Laurentiis. Ma non è stato il solo, negli ultimi mesi sono stati diversi gli imprenditori che mi hanno chiamato perché interessati alla squadra. Io ho messo Rivera in contatto con il presidente, poi non so se concretamente ci sia stato qualcosa. Non so nemmeno cosa vogliano fare ora i De Laurentiis, perché molto dipendeva dalla promozione in Serie A».

Il quotidiano scrive che un contatto tra il Bari e la cordata di Rivera c’è stato ma non lascia immaginare ci possa essere una vendita del club. Scrive:

“Il contatto tra la società e Rivera, «volto» di questa misteriosa cordata, poi effettivamente c’è stato, ma nulla che potesse far pensare a un interesse concreto nell’acquisto del Bari. L’intervista alla Gazzetta dello Sport con cui l’ex Milan ha addirittura dichiarato di voler allenare la squadra, poi, ha sorpreso e infastidito i vertici di strada Torrebella, che non si aspettavano nulla di simile. Quali che siano le effettive volontà di questi imprenditori misteriosi, al momento, non è dunque un problema che riguarda la proprietà, intenzionata a programmare nella maniera più rapida possibile la prossima stagione”.

