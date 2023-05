Udinese-Napoli in mondo visione, la partita verrà trasmessa nei 5 continenti

Non solo 11mila tifosi alla Dacia Arena e quasi 60mila al Maradona. Tutti i tifosi nei cinque continenti vedranno la partita dalla tv

Tutto il mondo guardare la partita che decreterà in maniera ufficiale il Napoli campione di Italia per la terza volta nella sua storia. Dopo 33 anni le tecnologie sono cambiate. Da “Tutto il calcio minuto per minuto” (lunga vita al programma radiofonico) a Dazn e non solo. Udinese-Napoli avrà una copertura planetaria.

Lo scrive il Corriere dello Sport:

“La partita del Friuli, che potrebbe valere lo scudetto, verrà trasmessa in tutti i cinque continenti. Nessuno vuole perdersi il trionfo possibile del Napoli. Migliaia i tifosi pronti a sedersi sugli spalti della Dacia Arena, tantissimi seguiranno la gara a distanza dal Maradona, tutti gli altri la vedranno in tv, dall’America al Medio Oriente, senza dimenticare le principali nazioni europee: Inghilterra, Spagna, Germania, Polonia“.

A New York, il Napoli sicuramente avrà un tifoso d’eccezione. Il sindaco della Grande Mela ha origini partenopee e non si perde una partita del Napoli. C’era contro la Salernitana e ci sarà contro l’Udinese:

GOL!!!!!!! NYC celebrates ⁦@en_sscnapoli⁩!! What a beautiful moment!! FORZA NAPOLI SEMPRE!! pic.twitter.com/JmiW1RXLmS — Bill de Blasio (@BilldeBlasio) April 30, 2023

Ma il sindaco di New York non sarà l’unico probabilmente:

“Le tv hanno scelto di trasmettere la gara. Negli Stati Uniti, la gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su CBS Sports Network (Canale lineare) e su Paramount+ (OTT). In Medio Oriente, andrà live su Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare). Udinese-Napoli sarà vista anche in Russia, in diretta su Match TV (canale lineare). Sarà vista ovunque, anche nelle nazioni centro-sudamericane e in Oriente“.

ilnapolista © riproduzione riservata