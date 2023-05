Spalletti si aspetta un riconoscimento nell’ingaggio e nella durata del contratto (Gazzetta)

Il tecnico avrebbe preferito un colloquio faccia a faccia prima della pec inviata dal presidente. Qualche ombra c’è, ma nulla di insormontabile

Spalletti si aspetta da De Laurentiis un riconoscimento del proprio lavoro che si traduca nell’ingaggio e nella durata del contratto di rinnovo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, con Salvatore Malfitano, in un pezzo dedicato ai rapporti non proprio distesi tra l’allenatore e il presidente del Napoli. Spalletti avrebbe preferito un colloquio de visu prima della pec con cui De Laurentiis ha esercitato l’opzione per il rinnovo, non ha gradito l’invio di una lettera asettica e formale. Dunque qualche ombra, tra i due esiste, anche se nulla di insormontabile, scrive la rosea. I caratteri complicati dei due protagonisti non hanno certo creato un rapporto disteso.

I due dovranno necessariamente parlarsi, per sistemare le cose. Il confronto avverrà a fine stagione o al massimo quando il Napoli tornerà dalla tournée in Corea.

La Gazzetta scrive:

“È lecito chiedersi il perché di questa tensione che intercorre tra il presidente e l’allenatore. Innanzitutto può aver contribuito la strategia di De Laurentiis, che ha preferito esercitare l’opzione per prolungare fino al 2024 piuttosto che sedersi a discutere di un rinnovo di contratto. Una necessità che comunque diventerà presto impellente, dal momento che Spalletti si aspetta un riconoscimento del proprio lavoro che si traduca sia nell’ingaggio che nella durata del nuovo accordo. Inoltre, il tecnico avrebbe preferito un colloquio faccia a faccia prima di questa mossa, magari una volta assorbita l’euforia dello scudetto, invece è stato avvisato soltanto con una lettera dell’opzione attivata, che non è stata ancora comunicata attraverso i canali ufficiali. Qualche ombra c’è, dunque. Nulla di insormontabile, le questioni sono avvertite così intensamente anche a causa del carattere dei protagonisti in questione. Ma un confronto ci sarà presto, probabilmente entro la fine della stagione o al massimo al rientro dalla tournée in Corea del Sud, prevista per ora a campionato ultimato. Una discussione da cui dovrà emergere in modo concorde la volontà di proseguire insieme”.

