Spalletti è tornato a casa, rientra mercoledì per gli allenamenti (Repubblica)

L’incontro con De Laurentiis slitta di qualche giorno o andrà in scena lontano dalla città, visto che il presidente si è messo a sua volta in viaggio per Roma

L’edizione online di Repubblica sottolinea come Aurelio De Laurentiis non abbia atteso neanche un istante, dopo la vittoria dello scudetto, per rilanciare la sua intenzione di procedere nella marcia del Napoli, rilanciando la vittoria della Champions come obiettivo per la prossima stagione. Un’obiettivo difficile ovviamente, ma reso sicuramente più abbordabile dal fatto che il Napoli si troverà in prima fascia e quindi almeno sulla carta dovrebbe di trovarsi in un girone meno difficile e con maggiori margini per arrivare se non altro agli ottavi.

Ma la base fondamentale per la prossima stagione sarà sicuramente la squadra dalla quale ripartire e se, appare oramai chiaro che Giuntoli non ci sarà, bisogna ancora chiarire quale sarà invece il futuro di mister Spalletti

“Il tecnico toscano ieri ha raggiunto la stazione centrale a piedi, camuffandosi con un cappellino e una mascherina anti Covid. «Torno in famiglia e ci rivediamo mercoledì alla ripresa degli allenamenti», ha comunicato ai giocatori. L’incontro con ADL slitta di conseguenza di qualche giorno o andrà in scena lontano dalla città, visto che il produttore cinematografico si è messo a sua volta in viaggio per Roma”

ilnapolista © riproduzione riservata