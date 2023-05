“Planta, il giardino e non solo”, la Mostra-mercato dedicata al florovivaismo di qualità

Giunta alla nona edizione, nella splendida cornice dell’orto botanico a Napoli. Oggi e domenica 7 maggio

Iniziato venerdí, – ma per i ritardatari c’è tempo fino ad oggi e domenica 7 maggio – “Planta, il giardino e non solo”, la Mostra-mercato ad accesso gratuito dedicata al florovivaismo di qualità, giunta alla sua IX° edizione, organizzato dall’Ateneo federiciano nella splendida cornice dell’Orto Botanico in Via Foria 223, che magari pochi napoletani conoscono veramente e frequentano (nei giorni ordinari è aperto dalle 9 alle 14, escluso il sabato e la domenica). “Planta” ospita numerose aziende, provenienti da tutto il territorio nazionale, selezionate in base al riconosciuto lavoro di ricerca, autoproduzione e attenzione alla sostenibilità ambientale. Collezioni botaniche esclusive, prodotti per la realizzazione di orti e giardini, utensileria, prodotti naturali ed arredo da esterni, case editrici (come l’indipendente napoletana Inknot). Eppoi la possibilità nel cortile del Castello – che ospita ordinariamente il Museo di Paleobotanica e Etnobotanica e che conserva nel gran salone omonimo la meravigliosa Meridiana di Giuseppe Cassella (1791 ca,) – di spettacoli musicali gratuiti con la direzione artistica di Marco Palumbo e Natalino Palena. In più appuntamenti speciali per i più piccoli con la sezione “Bimbi in Planta”. Ma forse pochi sanno che sotto l’egida della Facoltà di Biologia la struttura ospita anche la “Biblioteca storica dell’Orto Botanico” diretta dal giovane professor Luca Paino che conserva cinquecentine e che fu ordinata dal botanico Michele Tenore (1780-1861) e la Serra tropicale intitolata allo scomparso ex direttore dell’Orto, Paolo De Luca. Una tre giorni realmente green che fa della biodiversità il suo tessuto connettivo all’interno dell’Orto Botanico proprietà dell’Universitas federiciana, diretto ora da Paolo Caputo. Per info: www.ortobotanico.unina.it/ planta2023/default.htm .

