Palladino: «Abbiamo messo in difficoltà il Napoli più forte d’Italia»

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo Monza-Napoli.

C’è qualcosa da migliorare dopo il 2-0?

«Sempre, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ e non mi piace difendermi, anche se in delle partite bisogna farlo, il Napoli ha messo armi forti e possono costringere ad abbassarti. Mi è piaciuto l’atteggiamento dei miei, non hanno voluto prendere gol, volevano giocarsela nei duelli aerei, mi sono piaciute tante cose, qualche ripartenza potevamo farla meglio ma in linea di massima dobbiamo essere soddisfatti dell’ennesima grande prestazione»

Esame di maturità superato?

«Una grande partita ed una grande prestazione, ieri parlavamo di prova di maturità e mi sembra che i ragazzi abbiano fatto una prestazione pazzesca, grande prova difensiva contro le individualità del Napoli, dovevamo essere precisi ed abbiamo messo in difficoltà il Napoli sulle linee di passaggio. Siamo stati pericolosi col palleggio, abbiamo avuto personalità poi nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati, ma dovevamo farlo contro la squadra più forte e campione d’Italia. Non ci siamo mai tirati indietro, chi è entrato ha fatto bene, devo dare un 10 a tutti perché vincere contro i più forti vale il 10»

Marlon?

«È stato fuori per un po’ di tempo per scelta tecnica, quando è entrato col Torino e oggi ha avuto grande personalità contro attaccanti forti come Sanabria e Osimhen: non ha sbagliato nulla, è stato un grande in un ruolo non propriamente suo. Ha sempre il sorriso sulle labbra, si merita queste soddisfazioni»