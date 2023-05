Napoli, auto danneggiate dai tifosi fuori al Maradona e un arresto per lesioni (Repubblica)

I tifosi si sono messi a saltare sulle automobili parcheggiate. Arrestato un tifoso per resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale

Napoli, auto danneggiate dai tifosi fuori al Maradona e un arresto per lesioni.

Caos nei trasporti e qualche incidente, ieri, per Napoli-Salernitana, che avrebbe dovuto valere lo scudetto matematico al Napoli ma che invece ha rinviato tutto al turno infrasettimanale.

Repubblica Napoli racconta di auto danneggiate fuori allo stadio Maradona, perché alcuni tifosi hanno deciso di saltarci sopra. Ci sono state alcune tensioni tra tifosi e forze dell’ordine e un arresto prima dell’inizio del match: un tifoso che ha provato a forzare i tornelli di ingresso alla curva A e che ha opposto resistenza ad un pubblico ufficiale provocandogli lesioni.

“Sul fronte dell’ordine pubblico vanno segnalate auto danneggiate fuori lo stadio Maradona, alcuni tifosi hanno deciso di saltarci sopra, e anche qui sono andati in scena brevi momenti di tensione con le forze dell’ordine. Un uomo di 38 anni, inoltre, è stato ferito in maniera non grave dopo una lite per motivi di viabilità mentre raggiungeva lo stadio. Infine, i carabinieri prima dell’inizio di Napoli-Salernitana hanno arrestato un 28enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale che ha forzato i tornelli di ingresso della curva A per entrare nel Maradona e ha avuto una colluttazione con due militari che hanno riportato lievi contusioni”.

I danneggiamenti alle auto sono stati segnalati anche da Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook.

Questo, invece, il bilancio de Il Giornale:

“E allora, vai comunque con la sagra dell’esultanza che, grazie alle forze dell’ordine e alla voglia dei napoletani – sì di far casino, ma senza creare eccessivi casini -, si è svolta senza gravissimi incidenti. Certo, un carabiniere è stato investito da uno scugnizzo in scooter; un altro militare è stato picchiato davanti lo stadio; una signora è stata investita e un tifoso si è beccato una coltellata per «ragioni di viabilità» davanti allo stadio Maradona da un automobilista «nervoso». Ma san Diego, da lassù, ha fatto in modo che non ci scappasse il morto, ma solo due codici rossi in ospedale. Fino a tarda sera la città ha fatto baldoria (con qualche eccesso di troppo) in un clima decisamente surreale, visto che la matematica non dovrebbe essere un’opinione neppure a Napoli”.

ilnapolista © riproduzione riservata