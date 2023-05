Milan-Inter, Eto’o ritrova Ibrahimovic e Shevchenko a San Siro

Tre leggende del calcio a bordocampo per il derby tra le due milanesi impegnate nella semifinale di Champions

C’è anche Samuel Eto’o a San Siro, per la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter. In campo ha ritrovato Zlatan Ibrahimovic: i due sono stati protagonisti di uno scambio di mercato, nel 2009, con Ibra che lasciò l’Inter per il Barcellona e il camerunese che si trasferì a Milano come contropartita dell’operazione di mercato. L’Inter vinse la Champions proprio eliminando il Barcellona di Ibra in semifinale. Era l’anno del Triplete.

Eto’o ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video.

“Champions League? il primo ricordo è a Parigi quando l’ho vinta per la prima volta. Il merito fu di Sneijder, era facile segnare quel gol, ma quell’assist è stato decisivo. Col Barcellona feci quello che dovevo fare per quella squadra, c’era uno spirito unico e spero che stasera ci sia lo stesso spirito d’allora”.

Eto’o ha parlato anche di Onana.

“Chi è per me Onana? Ricordo una notte, alla vigilia di una partita importante, gli dissi: ‘Domani abbiamo bisogno del numero uno’. E stanotte l’Inter avrà bisogno del suo numero uno. Era un ragazzino bravo, ho tante emozioni quando ricordo gli inizi. Lui poi è bravo con i piedi come Julio Cesar”.

💫 Zlatan Ibrahimović-Andreï Shevchenko-Samuel Eto’o. Plutôt sympathique ce trident offensif dans les tribunes de San Siro. #ACMINT pic.twitter.com/Qq3yEOY6eb — RMC Sport (@RMCsport) May 10, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata