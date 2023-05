Marotta: «Gli introiti Champions aiutano, ma il mercato non potrà dipendere solo da questo»

A Sky Sport: «Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui, con merito. Con motivazione e senso di appartenenza possiamo farcela».

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della semifinale di andata di Champions League contro il Milan.

«La storia dell’Inter dice che questi appuntamenti non sono del tutto straordinari. E’ vero che la Champions manca dal 2010, ma non la partecipazione. Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui, con merito. Poi siamo ad un passo dalla finale, ci giocheremo tutto in queste due sfide. Sappiamo di avere contro un avversario temibile, ma se c’è motivazione e senso di appartenenza possiamo anche farcela».

Marotta ha continuato:

«Sappiamo che una stagione calcistica è fatta di alti e bassi, è molto lunga. Quest’anno c’è stato anche il Mondiale che essendosi giocato in pieno campionato ha influito. E’ una stagione che fino ad oggi è andata bene, ma dobbiamo essere soddisfatti di quello che è stato il nostro ruolino di marcia».

Marotta sul mercato:

«Il nostro obiettivo sarà la ricerca della sostenibilità. Se pensiamo al budget ottenuto, andrà a colmare quello che poteva essere un valore negativo. Sicuramente questo tesoretto ci fa star meglio, ma la programmazione di acquisto non potrà dipendere solo da questo».

Marotta ha concluso:

«Quello che sto vivendo questa sera è qualcosa di unico, vivere un derby nella semifinale di Champions è qualcosa che ti riempie di gioia e emozioni. Me lo gusto da dirigente italiano».

