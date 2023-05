La Sampdoria potrebbe essere salvata dai suoi stessi tifosi

L’idea nata sui social: «Si stima che la Samp abbia quasi mezzo milione di tifosi ed estimatori, se tutti contribuissero si troverebbe una bella somma»

L’ipotesi di un azionariato popolare potrebbe essere la mossa decisiva per salvare la Sampdoria. Sono stati i tifosi a proporre quest’idea, come riportato da IlSecoloXIX, con l’intenzione di sfruttare i fondi degli appassionati di calcio per salvare il club. In questo senso, potrebbe essere il calcio romantico a salvare il club ligure dal fallimento. Un gesto romantico che vuole rispondere alle difficoltà di Ferrero, dando così l’opportunità ai tifosi di dimostrare il loro amore per il blu cerchiato.

Calcio e Finanza racconta tra le tante storie di tifosi quella di Christian Piemonte, che sui social ha lanciato l’idea: «Costituire con lo strumento del crowdfunding un “fondo popolare” per salvare l’UC Sampdoria dal fallimento».

Per poi spiegare:

«In tutto il mondo si stima che la Samp abbia quasi mezzo milione di tifosi ed estimatori. Se tutti contribuissero, nell’ambito delle loro possibilità, potremmo raccogliere una somma da affidare al presidente Lanna».

Al crowdfunding potrebbero partecipare anche gli storici tifosi e sostenitori della Samp, che hanno i loro nomi impressi nel club, come il Mister Roberto Mancini e Fabio Fazio.

«Di lui ci fidiamo e saprebbe come spenderla per il bene della Sampdoria, per cercare di evitare il fallimento», ha aggiunto ancora. «Ho avuto tante reazioni positive. Si tratterebbe di un capitale finanziario devoluto “a fondo perduto” al solo scopo di evitare la Serie D. Sarebbe come anticipare l’equivalente dell’abbonamento allo stadio o alla pay-tv».

