La Salernitana ha dimostrato lealtà nei confronti del calcio e dello spirito sportivo (Libero)

Napoli-Salernitana: vince lo sport. La squadra di Sousa, obbligando la capolista al pareggio, ha dato una dimostrazione di lealtà al calcio e allo spirito sportivo in generale. Ha giocato la partita nonostante nessuno l’avesse considerata. Lo scrive Libero, in un articolo a firma di Renato Bazzini.

“Vince lo sport. Non (ancora) il Napoli e nemmeno la Salernitana, che obbliga al pareggio la capolista in festa fin da prima di conoscere il risultato di Inter-Lazio, alla faccia della scaramanzia partenopea. Quella dei rivali granata è una dimostrazione di lealtà nei confronti del calcio e dello spirito sportivo in generale: giocano la partita nonostante nessuno li avesse considerati. Era come se non ci fossero, comparse nella giornata altrui, e invece rimontano quando è più difficile farlo, alla fine, all’84’ con un gol fantastico di Dia, cioè nel momento in cui il delirio partenopeo sta per essere inaugurato. Questo spirito cancella i piani del Napoli ma, di contro, ne certifica i meriti: nessuno ha regalato niente a questa squadra e il tricolore, oltre che sudato, è più che meritato”.

Il Napoli, scrive il quotidiano, “non è più brillante come nell’ultima parte della stagione ed era pure difficile esserlo visto i livelli toccati in autunno“. Del resto lo ha detto anche Spalletti, ieri, nelle interviste post partita: «L’ultimo chilometro è il più faticoso».

Al gol di Olivera fuori dal Maradona

“partono addirittura dei fuochi d’artificio. Lo stadio trema, i presenti si domandano se le tribune possano reggere un simile impeto. Reggono. Il Napoli no. La squadra è pervasa dall’emozione per la vittoria, la Salernitana se ne accorge e resta aggrappata alla partita fino alla prodezza di Dia che salta un Osimhen improvvisato difensore, entra in area e infila Meret con una parabola a rientrare”.

“I caroselli non partono a Napoli ma a Salerno, felice di aver sabotato la festa ai rivali”.

