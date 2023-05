Il Napoli di Spalletti punta i 92 punti (Repubblica)

Il Napoli di Sarri proprio contro la Fiorentina (ma al Franchi) la possibilità di conquistare il tricolore. Spalletti, invece, ci è riuscito.

Scrive Repubblica Napoli che un altro obiettivo del Napoli di Spalletti è fare 92 punti, quindi superare il record di Sarri dei 91 punti. Non è semplicissimo. Mancano cinque partite e il Napoli deve vincerne quattro visto che adesso è a 80 punti. Non sarà facile anche perché, comprensibilmente, può subentrare il fisiologico appagamento. L’obiettivo era riportare a Napoli lo scudetto. I punti totalizzati in campionato rientrano tra le statistiche, non negli albi d’oro.

