Il Napoli alle prese con i rinnovi: si tratta con Kvara, Zielinski in attesa (CorSport)

Con Khvicha si parla di adeguamento di contratto. Il polacco resterebbe volentieri e attende un incontro. Anche Elmas attende un incontro

Il campionato volge al termine, il Napoli ha conquistato il suo terzo scudetto e adesso si pensa già alla prossima stagione. Si inizia a parlare di rinnovi e sul tavolo del presidente del Napoli, ieri sera a cena con Spalletti, ci sono già diversi nomi di cui parlare.

Ne scrive il Corriere dello Sport:

“A gennaio lo scenario sarà il seguente: Zielinski e Lozano entreranno nell’elenco degli illustri svincolati del calcio europeo. I loro nomi sono decisamente più in vista della lista dei giocatori della rosa del Napoli con il contratto in scadenza nel 2024“.

Anche per Meret e Rrahmani, il contratto andrà in scadenza nel 2024. Per il difensore però c’è già l’accordo per il rinnovo. Manca solo l’ufficialità della società. Discorso diverso invece per il primo portiere del Napoli. Si fa anche il nome di Kvaratskhelia. Il suo contratto non è in scadenza ma si tratta per adeguare il contratto al suo rendimento. Dopotutto sullo scudetto c’è tanto di suo. De Laurentiis lo vedrà a fine campionato e, visto il rapporto sereno con il giocatore, non sarà difficile trovare un accordo.

“I casi più urgenti, fermo restando che il rapporto tra Khvicha e il Napoli non è assolutamente in discussione, sono quelli dei giocatori in scadenza il 30 giugno 2024. Ovvero Zielinski, che a Napoli resterebbe volentieri e che attende un incontro. E ancora: Lozano, nel mirino del mercato inglese e ora alle prese con un problema al ginocchio sinistro; Meret, ma il Napoli ha l’opzione per rinnovare fino al 2025; Demme destinato alla cessione a fine stagione“.

Infine Elmas, il 12esimo uomo di Spalletti in scadenza nel 2025, che attente di sedersi al tavolo per discutere del suo futuro a Napoli.

