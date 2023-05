Il Milan a rapporto dagli ultras sotto la curva dopo la sconfitta con lo Spezia

Scene per nulla inusuali nel calcio italiano. Pioli: «ci hanno spronato e stimolato per dare il massimo martedì»

Dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Spezia, il Milan è stato convocato sotto la curva e la squadra intera (compreso Pioli) è stata a rapporto dagli ultras. Scene per nulla inusuali nel calcio italiano.

Milan ultras address coach & squad after their Serie A defeat. Scenes you don’t always see ahead of a Champions League semi-final…pic.twitter.com/6vxebhHTit — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) May 13, 2023

ma che roba è questa scenetta del Milan al completo che, sconfitto 2-0 a La Spezia, va a sorbirsi la ramanzina di alcuni ultras dalle teste rasate? tutta la squadra zitta zitta, ma che è?!? 🤦🏾‍♀️🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/ONy36yNPxY — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) May 13, 2023

🔴⚫️Los ultras del Milan hablan con los jugadores tras la humillación vs Spezia ¿Que les dicen?. Solo respuestas incorrectas. Los leo🫣👇🏻 pic.twitter.com/AmpN3DKmWr — José A. Alaimo Storaci (@josealealaimo) May 13, 2023

🔴 OJO | Los ultras del Milan han llamado a los jugadores y a Pioli tras el Spezia-Milan. Los aficionados ‘rossoneri’ tuvieron unas palabras con la plantilla. pic.twitter.com/VC1f6TyQ2K — Soy Calcio (@SoyCalcio_) May 13, 2023

A Dazn Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«È mancata continuità durante la gara, dovevamo fare una partita con più ritmo, più velocità. È stata una partita equilibrata, abbiamo giocato un discreto primo tempo poi dopo il gol ci siamo disuniti, abbiamo effettuato una prestazione non per le nostre possibilità».

«Martedì giochiamo una partita che ci dà la possibilità di entrare nella storia, il risultato dell’andata non ci dà vantaggi ma dobbiamo crederci, se saremo in grado di giocare il nostro calcio a livello di intensità, attenzione.

«È normale che la Champions ce l’abbiamo in testa, siamo rimasti delusi dal risultato dell’andata, ma sapevamo che questa era una partita importante, questa sconfitta ci complica il nostro futuro in campionato, adesso non è che ci rimangono tante possibilità di essere positivi in questa stagione, martedì dobbiamo credere di avere le qualità di poter battere l’Inter, significa rimettere in discussione il risultato e il passaggio del turno».

Gli chiedono da Dazn: è questo il senso delle parole della curva?

«Sì, è questo il senso, ci hanno spronato e stimolato per dare tutto il massimo, è una grossa sfida, è un nostro obiettivo».

Se convoca Leao, giocherà dal primo minuto?

«Credo di sì, spero di sì».

