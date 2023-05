Il futuro del Napoli? Spalletti vuol capire quale sarà il progetto e i giocatori (Gazzetta)

De Laurentiis ha blindato il contratto unilateralmente ma a scudetto festeggiato i due protagonisti si incontreranno per confrontarsi

La Gazzetta, con Maurizio Nicita, torna sulle parole di Spalletti sul suo futuro a Napoli.

«Futuro? Ci sono ancora da fare sei partite e da giocarle bene. Dobbiamo completare ancora un discorso, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco, si parte da ciò che posso dare io: sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita? Da questo concetto si parte per capire». Logicamente vuol capire quale sarà il progetto e i giocatori: De Laurentiis ha blindato il contratto dell’allenatore unilateralmente ma a scudetto festeggiato i due protagonisti si incontreranno per confrontarsi.

ilnapolista © riproduzione riservata