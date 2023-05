Guardiola ha incitato i suoi tifosi a rinunciare all’incoronazione per venire allo stadio (The Guardian)

In conferenza stampa: «Ci sono cose importanti in questo paese, ma se non avete niente di meglio da fare, venite a sostenerci».

In vista della partita di oggi tra Manchester City e Leeds, il Guardian scrive che Pep Guardiola ha esortato i tifosi del City ad andare allo stadio e rinunciare, quindi, all’incoronazione di Re Carlo III.

La cerimonia è cominciata alle ore 12 (ora italiana) e si protrarrà fino alle 15.30 circa (ora italiana). L’allenatore spagnolo è consapevole che sia l’evento più importante e più sentito dagli inglesi, ma vuole che i tifosi partecipino alla partita per sostenere la squadra, al primo posto con una partita in meno rispetto all’Arsenal.

«Ci sono cose importanti in questo paese, ma se non avete niente di meglio da fare, venite a sostenerci perché ne abbiamo bisogno. Mancano solo due partite in casa, Leeds e Chelsea, e abbiamo bisogno della nostra gente».

Sui suoi giocatori ha affermato: «Dobbiamo dare tutto. […] Abbiamo ancora una partita in mano, partite importanti e difficili. Abbiamo visto il Brighton [battere il Manchester United] e dobbiamo ancora andare lì. Sono rimasto davvero impressionato da come hanno giocato contro un avversario di alto livello».

