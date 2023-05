Gianni Clerici, fa discutere la frase scelta per la sala stampa a lui dedicata al Foro Italico

Non tutti hanno gradito. Lui si sarebbe certamente divertito sia leggendo la targa sia nel sapere della discussione nata sulla frase

Gianni Clerici sta facendo discutere, e non poco. Su Twitter e non solo. Sono appena cominciato gli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma (siamo alle qualificazioni) e la sala stampa è stata dedicata allo scriba scomparso quasi un anno fa (il 6 giugno 2022). Qui il suo racconto della vittoria di Panatta a Parigi nel 1976. Ma tra Clerici e Tommasi e i tennisti italiani dell’epoca non c’è mai stato questo grande rapporto.

Questa la frase scelta per la sala stampa a lui intitolata:

“Oh, be’, io sono un ricco che ha vissuto felicemente giocando a tennis. Faccio il giornalismo non per brama di denaro ma perché mi diverte andare e in giro a vedere qualche torneo”. Sala Stampa Gianni Clerici.

Lui si sarebbe certamente divertito sia leggendo la targa sia nel sapere della discussione nata sulla frase.

Salvo un paio di eccezioni, questa frase descrive perfettamente chi scrive di tennis, che ci campi o meno poco conta. Quindi per me è un grande OK, trollata fantastica che insulta solo chi crede nel mestiere, solo che loro magari pensano di aver fatto una cosa geniale 😍 pic.twitter.com/UWFsDQBN1m — Claudio gens Giulia (@metallopensante) May 8, 2023

Ditemi che è uno scherzo https://t.co/mFOnV9dto7 — Federico Ferrero (@effe7effe) May 9, 2023

Foro Italico, Roma

Al primo piano del Campo Centrale del tennis c’è la Sala Stampa.

Da oggi si chiama così: Sala Stampa Gianni Clerici (non serve aggiungere altro) pic.twitter.com/c148yVBPLC — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) May 8, 2023

Perché scegliere di inserire questa frase di #GianniClerici sulla targa? Quale valore aggiunto porta? Parliamo di una sala stampa, eh. Veramente non riesco a capirlo.#IBI23 pic.twitter.com/ceq36wLQEL — Gabriele Salvatore (@1981Gabriele) May 9, 2023

Bella l’idea di intitolare la sala stampa a Gianni Clerici. Un po’ meno la scelta della frase. #IBI23 pic.twitter.com/EbAo8op40a — Ale_Scalambrino (@AleAscalam) May 8, 2023

Intitolata a Gianni Clerici la sala stampa dello Stadio Centrale del Tennis. Cozzoli: “È nei ricordi di tutti noi e ora anche nel cuore del Foro Italico” 🎾 👉 https://t.co/t7NLr9bAtU#IBI23 pic.twitter.com/qEeqbxl2Ee — Sport e Salute (@SporteSaluteSpA) May 8, 2023

Da oggi, la Sala Stampa del campo del tennis al Foro Italico di Roma sarà la Sala Stampa Gianni Clerici. È paradigmatica di un intero mondo professionale la scelta della citazione. pic.twitter.com/pEkTY6QzDd — Paolo Mossetti (@paolomossetti) May 9, 2023

