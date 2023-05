Florentino Perez supera i trofei di Bernabeu: «Ancelotti? Siamo contenti di lui, ha un anno di contratto»

Dopo la vittoria del Real Madrid in Coppa del Re: «È un argomento che non esiste. Vinicius? Lo tempestano di falli e poi ammoniscono lui»

Il Real Madrid ha vinto la Coppa del Re, ha battuto 2-1 l’Osasuna con doppietta di Rodrygo. È il terzo titolo stagionale dei madridisti dopo la Supercoppa europea e quella che un tempo veniva chiamata la Coppa Intercontinentale (oggi Mondiale per club).

Florentino Perez ha superato Santiago Bernabeu come titoli vinti nella storia del Madrid: 32 a 31.

Proprio Florentino Perez ha parlato a fine partita, soprattutto di Vinicius e di Ancelotti.

«Vinicius è il migliore al mondo nel suo ruolo. È difficile fermarlo, non sto dicendo oggi, ma in generale. Chi deve marcarlo commette molti falli, lui protesta e lo ammoniscono. Non capisco. Dobbiamo proteggere i giocatori che danno spettacolo. Ora non abbiamo nemmeno il tempo per riposare (martedì c’è l’andata contro il City nella semifinale di Champions), non so chi abbia organizzato il calendario».

Florentino ha parlato anche di Ancelotti e della questione contrattuale:

«Non siamo mai entrati in queste speculazioni. E nemmeno lui. Non voglio parlare di questo argomento, perché è un argomento che non esiste. Ha un contratto per un’altra stagione e siamo contenti di lui».

