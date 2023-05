Fiorentina, Jovic e Terzic condividono un post contro Italiano. Poi, le scuse

Nella foto sui social si parlava di “disastro tattico di Italiano”. La società viola non ha ancora reso ufficiali eventuali sanzioni per i due calciatori.

Dopo la sconfitta contro il Basilea, i calciatori della Fiorentina Luka Jovic e Aleksa Terzic hanno condiviso su Instagram una foto dove è stato criticato il loro allenatore Vincenzo Italiano. La foto è di una fanpage dell’ex attaccante del Real Madrid Jovic, dove si parla di “disastro tattico di Italiano”, criticando le scelte della partita di ieri.

Ricordiamo che Jovic è subentrato al 35esimo minuto del secondo tempo al posto di Arthur Cabral, mentre Terzic è rimasto 90 minuti in panchina. Qualche ora dopo, Jovic e Terzic hanno pubblicato nei loro profili Instagram due messaggi di scuse:

“E’ stato un mio errore, non era mia intenzione sminuire il lavoro che, insieme al mister, stiamo facendo tutti assieme. Ho sbagliato e chiedo scusa. Andiamo avanti tutti assieme”

ha scritto l’ex Real, mentre Terzic si è difeso così:

“Il mio gesto, pur essendo stato fatto in automatico e senza soffermarmi a leggere il contenuto del post, il mio gesto è stato sbagliato. Ieri, oggi e domani bisogna remare tutti verso la stessa direzione”.

La Fiorentina, per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e gestirà l’episodio al suo interno, ma non sono esclusi provvedimenti. La squadra viola, intanto, dovrà ribaltare l’1-2 dell’andata il 18 maggio in Svizzera per raggiungere la finale di Conference League il 7 giugno a Praga.

ilnapolista © riproduzione riservata