Di Marzio: Spalletti vive a Castel Volturno, ha fatto mettere un divano letto in ufficio

Nel corso del prepartita di Udinese-Napoli, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, in collegamento da Napoli con lo studio, ha raccontato un aneddoto che riguarda l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Di Marzio ha raccontato che il tecnico dorme in ufficio. Si è fatto mettere un divano letto sul luogo di lavoro e spesso si trattine lì di notte, a dormire. Un aneddoto che Di Marzio ha raccontato per descrivere la totale dedizione di Spalletti alla sua professione.

Di seguito le parole di Di Marzio:

«Luciano Spalletti ha deciso di vivere nel centro sportivo: ha fatto mettere un divano letto nell’ufficio e spesso dorme lì. Dopo Napoli-Milan l’ho visto al ristorante a cena da solo, vuole essere con i suoi pensieri sia prima che dopo la partita. Le gare le rivede moltissime volte. E’ un meticoloso, amante dei dettagli».

Qualche giorno fa, anche Matteo Renzi aveva raccontato il modo di vivere di Spalletti, nella trasmissione “Cinque minuti” di Bruno Vespa.

«Parliamo di cose più interessanti per gli italiani. Parliamo di Luciano Spalletti e del miracolo del Napoli, che secondo me è un bellissimo segnale per l’Italia, con alcune curiosità che nessuno sa: come Spalletti e il Napoli hanno vissuto gli ultimi giorni . Spalletti dorme al centro sportivo di Castelvolturno, si è comprato un materasso e dorme lì. Napoli è bellissima, Castelvolturno non altrettanto, diciamo…».

