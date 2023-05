Cori razzisti a Vlahovic, la Figc ha chiamato la Juventus per esprimere la sua solidarietà

Lo scrive la Gazzetta. Gli ispettori della Procura Federale presenti al Gewiss Stadium hanno registrato quanto avvenuto e annotato, si attendono i provvedimenti

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Figc ha chiamato al telefono la Juventus per mostrarle solidarietà dopo quanto accaduto a Vlahovic in Atalanta-Juventus. Il centravanti serbo della Juventus è stato preso di mira dai cori razzisti deti tifosi atalantini, che gli hanno urlato per lunghissimi minuti “zingaro di merda”. L’intera curva del Gewiss Stadium ha intonato quei cori, si sono sentiti distintamente ed in modo prolungato.

L’arbitro Doveri ha sospeso per qualche istante la partita, richiamato dallo stesso Vlahovic che con gesti eloquenti ha chiesto al direttore di gara di prendere provvedimenti: “Non lo sentite?”.

Doveri ha disposto l’annuncio dagli altoparlanti dello stadio previsto dal regolamento per fermare gli insulti. Poi la partita è ripresa ma anche i cori. Fino al gol di Vlahovic, quello del 2-0. Il serbo ha festeggiato portandosi l’indice al naso come a zittire la curva bergamasca ed è stato inseguito dall’arbitro e poi ammonito. La Gazzetta scrive:

“Secondo quanto risulta, gli ispettori della Procura Federale presenti al Gewiss Stadium hanno ovviamente registrato quanto avvenuto e annotato, mettendo quanto raccolto a disposizione di chi dovrà prendere provvedimenti. Intanto la Figc ha già chiamato la Juventus per esprimere solidarietà”.

