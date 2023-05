Barty: «La cosa più bella nel tennis è la tattica, la ricerca della strategia per vincere»

L’intervista al Guardian dell’ex numero 1 che ha detto addio a 25 anni: «Ora aspetto un bambino ed è la cosa migliore che potessi volere»

Ha lasciato il tennis lì impalato, con la bocca spalancata per lo stupore: la numero 1 del mondo che dice addio a 25 anni, così. Perché non gli andava più e ciao ciao. Quindici mesi dopo, incinta del suo primo figlio, parla del babypensionamento al Guardian. Ha pubblicato la sua autobiografia “My Dream Time”, fa da tutor ai giovani giocatori come l’astro nascente Olivia Gadecki, gioca a golf ed è il volto della campagna Australian Made Week.

«Ci sono stati periodi in cui mi sentivo come se non avessi idea di cosa stessi facendo e poi ci sono stati altri periodi in cui mi sentivo come se non ci fossero abbastanza ore al giorno”, dice. Ora la gravidanza “è tutto ciò che potessi volere».

«Probabilmente quello che mi manca di più è il brivido della lotta con Tyzz (il suo ex allenatore Craig Tyzzer, ndr), sedersi insieme e trovare un modo per battere il nostro avversario. Questo è quello che ho amato di più, il lato tattico del gioco e la possibilità di mettere a disagio il tuo avversario e farlo con le mie abilità e le mie armi».

ilnapolista © riproduzione riservata