Barbara Bouchet: «Ero sempre in una vasca da bagno, la Fenech sotto la doccia. Si guadagnava tanto»

Barbara Bouchet, 79 anni (ma lei nega) intervistata dal Messaggero:

«Le mie commedie sexy erano allegre e con trame esili. Io facevo sempre la stessa parte».

Quella delle bellona sotto la doccia?

«No, quella di solito era Edwige Fenech. Io facevo il bagno nella vasca e avevo sempre qualcuno che mi spiava dal buco della serratura. Coinvolgimento zero, incassi miliardari».

Parla della sua vita a Los Angeles, quand’era giovane.

A una festa ammanettò Warren Beatty e se lo portò via.

«È vero. Sbucarono all’improvviso, non so come, le presi al volo e gliele misi ai polsi. “Adesso sei mio”, gli dissi. Lui era uno spettacolo. Durò pochi giorni, però. Era un donnaiolo accanitissimo. Andò meglio con Steve McQueen. Prendemmo una casa a Malibu: all’inizio tutto bene, poi cominciarono a venire per colazione i suoi amici motociclisti. Cucina uova fritte e pancetta oggi, cucina domani… dopo un po’ mi stufai e lo mollai. Non poteva durare».

Mai molestata?

«In Italia, mai. Solo una volta il produttore Carlo Ponti ci provò in maniera maldestra, ma lo gelai. Era il 1966, io vivevo negli Usa, e andai a Cannes per il Festival. Lui mi invitò nella sua villa di Cap Ferrat, dove andai tranquilla: pensavo di trovare Sophia Loren, sua moglie, che era presidente di giuria. Invece solo io e lui. “Com’è il suo corpo?”, mi disse buttandola lì. E io: “Magnifico, grazie. Arrivederci”».

Berlusconi nel 1982 le fece fare su Italia 1 il programma “Beauty Center Show”:come andò?

«Bene. Dopo la prima puntata mi disse che avrei dovuto far vedere di più le tette, io gli dissi che già c’erano quelle delle altre e finì lì. Mai avuto problemi».

