A Napoli sono spariti gli A16, i tifosi che fin dal ritiro contestavano De Laurentiis (Il Giornale)

Avevano adesivi, maglie e cappelli e parlavano su radio, social e tv. Ora sono spariti. Lo invitavano a restare in Puglia

Lo scudetto del Napoli raccontato da Il Giornale che ricorda l’estate degli A16.

Fin dal ritiro alcuni tifosi hanno contestato De Laurentiis accusandolo di pensare solo al Bari con la sigla «A16», invito a fare

l’autostrada che collega le due città e a restare in Puglia. Avevano adesivi, maglie e cappelli e parlavano su radio, social e tv. Ora sono spariti.

Tra le auto e motorini che in questi giorni giravano in festa per Napoli e viste su tutti i media c’erano pure dei mezzi senza assicurazione, lo hanno segnalato in tanti sui social: prima hanno fatto la visura della targa e poi hanno postato le impietose foto dei confronti con le immagini dei caroselli.

ilnapolista © riproduzione riservata