Zaniolo ritrova la serenità, ancora in gol con il Galatasaray (VIDEO)

Gol di rara fattura dell’ex Roma che ha ritrovato serenità e fiducia nel club turco: stop a seguire su un lancio e botta di sinistro sotto il sette al limite dell’area

L’ex stella della Roma, Nicolo Zaniolo, adesso gioca in Turchia al Galatasaray. Il suo trasferimento al club turco è stato forse fra i più tormentati della storia del calcio.

Da un giorno all’altro, stanco delle contestazioni dei tifosi, ha dichiarato alla società di voler andar via. Questo succedeva a gennaio, nel pieno della finestra di mercato invernale. Diverse le difficoltà per trovare una squadra adatta al giocatore che accettasse anche le condizioni della Roma.

Alla fine Zaniolo ha scelto, forse perché unica possibilità, il Galatasaray. A febbraio il Messaggero scriveva:

“Nicolò lascia il giallorosso capitolino per abbracciare quello turco del Galatasaray. Contratto principesco sui 3,6 milioni a stagione, in linea con quanto chiedeva alla Roma, e clausola rescissoria di 35 milioni per l’Italia che andrà calando di anno in anno (motivo di trattativa sino a tarda notte): 28-30 nel 2024 e 23-25 milioni nel 2025 con i Friedkin che incasseranno il 10% sulla futura rivendita. Intanto a Trigoria si accontentano di 22 milioni, compresi i bonus che sono parte importante dell’accordo. La Roma, infatti, dovendo corrispondere il 15% all’Inter, ha fatto in modo di ricevere come base 16 milioni. Abbassando il cash, diminuisce anche quanto dovrà versare nelle casse nerazzurre: 2,4 milioni. Considerando che soltanto in estate la richiesta del gm Pinto era di 60, ogni considerazione è superflua”.

Nelle sue ultime dichiarazioni si era detto deluso dai compagni:

«Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Sono sempre stato solo una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché a Roma stavo bene e sapevo che c’erano problemi col Financial Fair Play. Dopo tante chiacchiere mi sono stufato. Sono rimasto deluso da quasi tutti».

Ora finalmente in terra turca ha ritrovato la serenità, grazie soprattutto al sostegno della madre. Lo dimostra l’ultimo gol di Zaniolo, una perla che ricorda il perché in Italia era considerato un futuro fenomeno. Stop a seguire su un lancio e botta di sinistro sotto il sette al limite dell’area. La partita contro il Kayserispor è finita 6-0, l’ultimo sigillo proprio dell’italiano. Tripletta anche di Icardi.

#Zaniolo tra controllo e sinistro secco non so cosa sia meglio, ma intanto a Istanbul se lo godono così, nel 6-0 al Kayserispor (che prima di stasera era la rivelazione della stagione). Tripletta anche di Icardi pic.twitter.com/ryZLY7awiW — Bruno Bottaro (@br1bottaro) April 14, 2023

