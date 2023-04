Vogliono arrestare e deportare Ronaldo, in Arabia Saudita la mano sul “pacco” è reato

Un avvocato presenta una petizione dopo il gesto volgare contro i “tifosi” di Messi: “Un altro straniero lo avrebbero arrestato”

Cristiano Ronaldo sarebbe da arrestare, e poi da deportare. In Arabia Saudita già non ne possono più. E così dopo gli ultimi comportamenti in campo della superstar portoghese (nel derby di Ryad Al Nassr-Al Ittihad ha prima cercato di strozzare un avversario e poi ha lasciato il campo con la mano sul “pacco” mentre una parte del pubblico inneggiava a Messi…), Nouf bin Ahmed, un avvocato e professore all’Università di Genova, consigliere e arbitro commerciale accreditato alla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, ha annunciato su Twitter che presenterà una petizione al Pubblico Ministero dell’Arabia Saudita per l’arresto e l’espulsione di Ronaldo. L’avvocato spiega che la condotta di Ronaldo è un reato. Si tratta di un atto pubblicamente indecente, che rientra nel novero dei reati previsti per l’arresto e l’espulsione, qualora sia commesso da uno straniero. Motivo per cui sarà presentata un’apposita istanza al Pubblico Ministero, dichiara.

“Anche se il pubblico dell’Al Hilal ha provocato Cristiano, la condotta di Cristiano è un reato – spiega l’avvocato – Un atto pubblicamente indecente, che rientra tra i reati previsti per l’arresto e l’espulsione se commesso da uno straniero. Presenteremo istanza al Pubblico Ministero al riguardo”.

L’avvocato si è pronunciato anche sulla presa al collo di Gustavo Cuéllar, una mossa di judo punita senza nemmeno un giallo, dall’arbitro. Anche quello è un reato, ha dichiarato. Un attacco di Ronaldo ad un calciatore dell’Al Hilal.

“Nello specifico, anche quello è un reato. Un attacco di Cristiano contro un giocatore dell’Al Hilal non legato al duello per consuetudine sportiva”.

ما رُصد في مباراة #النصر_الهلال وتحديداً من #رونالدو عبارة عن جُنح فاعتداء #رونالدو على لاعب #الهلال لا يمت للالتحامات المقررة في العرف الرياضي اللافت أن #رونالدو معهود عنه الاتزان فما هو سبب تغيّر سلوكه وجنوحه للعدوانية بعد انضمامه لنادي #النصر pic.twitter.com/6W9vV0Wv4G — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 19, 2023

