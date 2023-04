Ronaldo vuole Zidane o Mourinho all’Al-Nassr, avviati i contatti con il francese

Lo rivela la Cbs secondo cui Zidane avrebbe ricevuto “un’iniziale offerta verbale” dal club arabo. Il piano B porta al portoghese della Roma

Lo rivela Cbs secondo cui Cristiano Ronaldo, dopo aver fatto fuori Rudi Garcia dalla panchina dell’Al-Nassr, adesso vorrebbe al suo fianco uno fra Zidane o Mourinho. In questo momento sulla panchina che fu di Garcia c’è Dinko Jelicic.

A dirlo all’emittente americana è una fonte vicina alla squadra araba:

“All’Al-Nassr hanno piani ambiziosi per il loro prossimo allenatore, con i vincitori della Champions League Zidane e Mourinho in cima alla lista. Questi nomi sono stati individuati in collaborazione con Cristiano Ronaldo“.

Il tecnico francese sarebbe stato già contattato dall’Al-Nassr:

“Una fonte vicina al club indica che un’iniziale offerta verbale è stato girata a Zidane. Ronaldo è coinvolto nelle trattative“.

Nonostante l’intervento di Cristiano Ronaldo, Zidane ha dimostrato più volte di avere a cuore la sua carriera e le potenziali trattative aperte con diversi club europei suggeriscono che al francese interessa molto il progetto tecnico e la solidità del club. Per questo motivo l’intervento del portoghese potrebbe non bastare.

E allora il piano B porta al nome di José Mourinho:

“L’interesse si è espresso anche in Mourinho. L’allenatore 60enne della Roma, ha vinto La Liga e la Copa del Rey con Ronaldo. Con lui il portoghese ha segnato 168 gol in 164 partite durante le loro tre stagioni insieme. Mourinho è stato accostato anche alla nazionale dell’Arabia Saudita, la panchina al momento è vacante dopo che Herve Renard ha assunto l’incarico di dirigere la nazionale femminile francese“.

