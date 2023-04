Verstappen: «La sprint race? Se la Formula1 cambia troppo, non resterò molto tempo»

Il campione del mondo: «Potremmo avere 24 o 25 gare e se poi inizi ad aggiungerne altre non ne vale la pena per me. Non mi divertirei in questo modo».

Max Verstappen si schiera contro l’aumento delle sprint race in Formula 1. L’olandese, pilota della Red Bull e campione in carica, ha minacciato di abbandonare il circus se la proposta dovesse concretizzarsi. A riportare le parole di Verstappen è il Daily Mail. Verstappen ha conquistato un’altra pole nel Gp di Melbourne e ha commentato le voci sui possibili cambiamenti di format in F1.

Pochi giorni fa l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha espresso il suo desiderio di aumentare lo spettacolo in pista, riducendo le sessioni di prove libere e aumentando le sprint race. Verstappen su questo punto ha chiarito:

«Spero che non ci saranno troppi cambiamenti, altrimenti non starò in F1 per tanto tempo. Quando facciamo tutto quel genere di cose, il fine settimana diventa molto intenso e facciamo già molte gare. Capisco che vogliano rendere ogni giorno emozionante, ma dovrebbero ridurre il fine settimana, qualificarsi e correre solo il sabato e la domenica e rendere questi due giorni entusiasmanti. Stiamo andando verso stagioni in cui potremmo avere 24 o 25 gare e se poi inizi ad aggiungerne altre non ne vale la pena per me. Non mi divertirò».

Quest’anno la prima sprint race si avrà durante il Gp dell’Azerbaijan. Secondo il format attuale, le sprint race sostituiscono le qualifiche. Le posizione della mini gara del sabato, determinano poi le posizioni sulla griglia di partenza per la domenica. Un’altra modifica del format potrebbe riguardare le qualifiche, con l’intenzione di introdurre un’altra sessione per la sprint, possibilmente su un solo giro:

«Una gara sprint riguarda la sopravvivenza e non la corsa. Non vale la pena correre rischi quando hai una macchina veloce. Preferisco mantenere viva la mia macchina per assicurarmi di avere una buona macchina da corsa per domenica. Anche se cambi il formato, non trovo che sia nel dna della Formula 1 fare questo tipo di gare sprint. La Formula 1 consiste nell’ottenere il massimo dalle qualifiche e trascorrere una fantastica domenica sulla lunga distanza di gara».

