Totti: «Dopo la Roma, il Real Madrid è la mia seconda squadra»

L’ex Roma è in visita al Bernabeu: «Io e Ancelotti abbiamo un bellissimo rapporto. È una persona vera, pura, che trasmette positività».

Francesco Totti in visita al complesso sportivo del Real Madrid. L’ex Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa confessando che, dopo la Roma, il Real Madrid è la sua seconda squadra. Al club guidato da Ancelotti, Totti ha augurato di arrivare in finale di Champions League. Totti ha avuto la possibilità, in carriera, di firmare per il Real Madrid, ma ha rinunciato per rimanere alla Roma. Queste le sue parole dopo essere stato accolto da una standing ovation al Santiago Bernabeu.

«È stata una sensazione che porterò con me per il resto della mia vita. È un’emozione unica essere applauditi da uno stadio come il Bernabéu. È stato eccitante. Il Bernabéu è uno stadio che infonde passione e ti fa venire voglia di giocare. Arrivare come avversario è stato incredibile».

Totti ha proseguito:

«Sono sempre stato un rivale in campo. Il Real Madrid è un club molto importante».

E sulla semifinale tra Real Madrid e Manchester City, Totti:

«È una finale in semifinale. Sono due grandi squadre e due grandi club. Tutto può succedere. Tifo per il Real Madrid e spero che arrivino in finale».

Totti ha parlato anche del rapporto che ha con Ancelotti:

«Io e Ancelotti abbiamo un bellissimo rapporto. È una persona vera, pura, che trasmette positività. Mi ha dato l’opportunità di venire a vedere il Real Madrid City ed eccomi qui. Dopo la Roma, il Real Madrid è la mia seconda squadra e la società che ho sempre incoraggiato e ammirato».

Su Modric, infine:

«Con Modric ho un rapporto speciale. Ci ammiriamo a vicenda. Ho il piacere di conoscerlo personalmente ed è un giocatore e una persona straordinaria. È una persona vera e sincera».

