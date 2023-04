Szczesny :«Tanto spavento, ma spero di tornare presto»

Il portiere polacco dedica sul suo profilo Instagram un post a tutti coloro che si sono curati del suo stato di salute dopo il malore che lo ha colpito durante il quarto di finale di ieri sera.

Dopo il grande spavento di ieri sera, tante rassicurazioni per Wojciech Szczesny. Il portiere polacco della Juventus è stato sostituito al minuto 38 della gara contro lo Sporting Lisbona per via di un forte dolore al petto, che ha allarmato Massimiliano Allegri e tutti gli spettatori presenti all’Allianz Stadium. Per fortuna, gli accertamenti hanno dato esito negativo evidenziando solamente un aumento di palpitazioni dovuto anche a un attacco di panico. Szczesny stesso, per tranquillizzare tutti, si è anche presentato in zona interviste per scherzare e celebrare la prestazione superlativa di Mattia Perin che lo ha sostituito al meglio.

Szczesny, su Instagram parole rasserenanti sul suo stato di salute

Il portiere polacco, dopo essersi sottoposto a ulteriori accertamenti nella giornata odierna, ha voluto ringraziare tutti i tifosi e i membri dello staff medico tramite il suo account Instagram, con una menzione particolare proprio al collega Mattia Perin, che nel finale si è reso protagonista di due interventi miracolosi che hanno salvato il risultato. Riportiamo di seguito lo stato che accompagna la foto del suo ultimo post sul noto social network:

«Beh, è stato spaventoso. Grazie a tutti per i messaggi e gli auguri di guarigione. Spero di tornare in campo il più presto possibile! Un ringraziamento allo staff medico dell’Allianz Stadium e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe in campo».

Un grande sollievo per la Juventus che, molto probabilmente, non vorrà rischiarlo immediatamente nella partita di campionato contro il Sassuolo. Il polacco infatti andrà valutato ulteriormente nelle prossime ore. Spazio allora a Perin tra i pali, confermato dopo l’ottima prestazione di ieri sera. Comunque, la Juve potrà quasi sicuramente contare sul ritorno del suo numero 1 per la seconda partita dei quarti di finale di Europa League di giovedì prossimo, di scena allo stadio Josè Alvalade contro lo Sporting Lisbona di Ruben Amorìm.

