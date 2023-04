Speriamo che la battaglia di De Laurentiis contro gli ultras conduca a risultati concreti

“La battaglia di De Laurentiis contro gli ultras napoletani si fonda più o meno su questi principi e speriamo conduca a risultati concreti. Al di là di certi eccessi cinematografici (De Laurentiis spesso dice cose che noi umani…), a De Laurentiis non va giù il ricatto: se ci dai quello che chiediamo ti vogliamo bene, altrimenti spacchiamo tutto”.

La soluzione? Non c’è una soluzione unica, certo vanno rifatti gli impianti, ma poi cosa succederebbe se tornassero gli ultras e distruggessero tutto? “Cominciamo a ragionare su come togliere uno spazio vitale ai violenti. Liberiamo le curve, mettiamoci i bambini, e i cori inventiamoceli da soli che magari sono anche più belli. Il tifo è una passione, non un lavoro, per di più svolto con il metodo, anzi l’attitudine della sopraffazione”