Spalletti ha lavorato tanto a livello mentale per cancellare le scorie del 4-0 col Milan (CorMez)

Il tecnico non vuole che la squadra risenta degli strascichi della sconfitta in campionato. Il Napoli deve divertirsi in campo

Questa sera il Napoli si gioca l’andata dei quarti di Champions contro il Milan, a San Siro, in piena emergenza in attacco e dopo il 4-0 subito dai rossoneri in campionato. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che l’allenatore, Luciano Spalletti, ha lavorato moltissimo a livello mentale. Non vuole che il gruppo sia condizionato dalle scorie di quella sconfitta. Nella conferenza stampa è stato evidente il richiamo alla necessità di divertirsi in campo, come ha spiegato anche il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Il quotidiano scrive:

“Spalletti ha lavorato tanto anche a livello mentale, vuole che i suoi ragazzi cancellino le scorie dovute alla sconfitta contro il Milan in campionato, agli acciacchi rimediati dopo la sosta. Questa necessità di divertirsi accomuna il pensiero sia di Spalletti che Di Lorenzo, il capitano ha sottolineato quest’aspetto: «Dobbiamo goderci queste due partite»”.

Ieri il capitano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa:

«Della partita di campionato se n’è parlato anche troppo, l’abbiamo analizzata, ma conterà domani sera contro una grande squadra, difficile, il livello è altissimo, ci siamo allenati bene, la partita di Lecce ha aiutato il morale. La partita di campionato? Domani sarà completamente diversa. Osimhen? Sappiamo che è un grandissimo giocatore, è importantissimo ma non dipendiamo solo da un giocatore, ho piena fiducia nei nostri giocatori, siamo tranquilli. È importante ma in questa partita non ci sarà. Siamo a giocarci un quarto di finale di Champions, sembra scontato ma non è così. Dobbiamo goderci queste due partite, ovviamente ci sarà tensione. Spensierati, spregiudicati, propositivi. È una partita importantissima, non solo per me, per la società, per i tifosi. È un traguardo importante essere qui, ora dobbiamo godercelo. Siamo pronti, ci siamo preparati nella maniera giusta».

Stasera il Napoli si presenterà all’appuntamento senza Osimhen, che il club ha preferito non rischiare, e con Simeone fuori dai giochi perché infortunato. Il Cholito dovrà fermarsi per almeno venti giorni. Osimhen, invece, dovrebbe rientrare per la partita di ritorno, tra una settimana. Raspadori non è al meglio, ma dovrebbe partire titolare. Spalletti potrebbe poi sostituirlo in corsa con Elmas o Kvaratskhelia falsi nove.

