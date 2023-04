Spalletti: «Dopo la sconfitta col Milan ci voleva carattere per vincere stasera»

A Dazn: «Osimhen voleva giocare già stasera? Lui le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina vorrebbe giocare»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro il Lecce

Ha trovato sostanza?

«Sì perché ho a che fare con calciatori che sanno valutare anche da soli i comportamenti nelle partite che scorrono. Questo è un campo difficile con una squadra che si esalta con la qualità alta. Non era facile portare a casa una vittoria dopo la sconfitta contro il Milan e con qualche acciacco che abbiamo avuto»

Simeone?

«Va valutato bene però ha avuto un problemino dietro. Lì per lì gli sembrava muscolare, poi il ginocchio. Poi ha sentito un punto che gli si indolenziva e va valutato»

È vero che Osimhen voleva giocare?

«Osimhen le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina vorrebbe giocare, però poi ci sono situazioni che vanno valutate bene. Secondo me i medici hanno trovato la soluzione corretta perché rischiava di farsi male per tutto il resto del campionato. Ora bisogna vedere ricominciando a fare un po’ di attività vera cosa succede»

È tutto dipeso da lei come ha detto Osimhen

«Da me non è dipeso niente perché non si possono mettere addosso qualità ai calciatori se non le hanno. Lui è uno che ha qualità da tutte le parti bisogna fargliele conoscere

Quanto manca Osimhen?

«Diventa difficile senza di lui perché ha una fisicità e una profondità che quando vengono a mancare diventa tutto più difficile. Abbiamo fiducia di recuperarlo, ma stasera Raspadori ha fatto un buon primo tempo e a cucito bene il gioco con i centrocampisti. Potevamo farlo anche meglio perché abbiamo portato troppi palloni sui due centrali, ma era una partita delicata anche perché loro venivano da cinque sconfitte»

Vittoria di carattere

«Sì perché quella col Milan è stata una partita delicata perché l’abbiamo persa 4-0, perché il Milan è il prossimo avversario della Champions, perché tutti pensano a quella cosa lì. Per cui riuscire a vincere era fondamentale, ci voleva anche un po’ di carattere per giocare qui e noi lo abbiamo fatto»

Di Lorenzo strepitoso

«La fascia di capitano gli ha dato ancora più forza e responsabilità. È bellissimo vederlo venire in campo e dimostrare a tutti quale sia il comportamento da avere in campo e fuori dal campo. È una roba che fa fortunati chi ha a disposizione ragazzi così»

L’atteggiamento al fischio finale quando la squadra voleva giocare ancora

«Tra l’altro il direttore di gara Manganiello ha fatto una buonissima partita, lì l’ha valutata finita per cui ha preso quella decisione e l’ha presa giusta. Poi l’atteggiamento della squadra è bello»

