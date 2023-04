Sky: «Il Napoli ha prodotto poco, qualcosa è mancato»

Ugolini: «Per la prima volta in stagione il Napoli ha sentito la pressione e ha avuto il pensiero della partita di martedì»

Al termine della sfida del Napoli contro l’Hellas Verona che vede gli azzurri non andare oltre un pareggio a reti inviolate l’inviato di Sky, Massimo Ugolini ha commentato la prestazione

«Il Napoli ha prodotto decisamente poco. Solo il tiro di Osimhen, è vero però che è stato un Napoli profondamente rinnovato. Forse per la prima volta in campionato si è sentita la mancanza di Lobotka. Per la prima volta in stagione il Napoli ha sentito la pressione e ha avuto il pensiero della partita di martedì. Qualcosa è decisamente mancato. Tra l’altro in pieno recupero il Verona ha avuto anche la possibilità di portare a casa la partita. la nota positiva è il ritorno del sostegno positivo dei tifosi anche alla fine della partita e il ritorno in campo di Osimhen»

