Si va verso Napoli-Salernitana domenica, duemila agenti in città per la festa scudetto (Repubblica)

In mattinata la decisione per ordine pubblico (per la eventuale festa). Si giocherà alle 12.30 o alle 15. Slitterà anche Udinese-Napoli di martedì

Si va verso il rinvio a domenica di Napoli-Salernitana, alle 12.30 o alle 15. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Dario Del Porto.

Dopo il vertice di ieri in prefettura si va verso il posticipo a domenica di Napoli-Salernitana, la partita che può valere lo scudetto. Oggi la decisione, mentre è quasi definito il piano sicurezza, con 90 varchi cittadini, monumenti “blindati” da esercito e vigili del fuoco per evitare danneggiamenti e duemila tra militari e forze dell’ordine in arrivo in città.

Da qui l’ipotesi di rinviare Napoli-Salernitana a domenica, in contemporanea con la gara di Milano oppure alle 15, così da concentrare in un’unica giornata la gestione dello stadio e quella della piazza. L’ultima parola arriverà oggi, all’esito della riunione dell’Osservatorio del Viminale che inizierà a mezzogiorno.

«Abbiamo analizzato la situazione – spiega il prefetto – ed è emersa in maniera abbastanza condivisa l’ipotesi di uno slittamento. D’altra parte, il principio della contestualità esiste già per le ultime due giornate di campionato».

La modifica dei calendari impatta sui diritti televisivi e pubblicitari, inoltre lo spostamento della partita con la Salernitana imporrebbe anche il rinvio di Udinese-Napoli, prevista martedì 2 maggio, che non potrebbe essere disputata dopo un solo giorno di intervallo. Ma i profili di ordine pubblico finiranno quasi certamente per avere il sopravvento: un provvedimento dell’Osservatorio o del prefetto chiuderebbe qualsiasi altro discorso.

ilnapolista © riproduzione riservata