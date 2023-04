Se non spostano Napoli-Salernitana, il Napoli chiederà il maxi-schermo al Maradona per Inter-Lazio

Lo scrive il Corriere dello Sport: in modo da, eventualmente, brindare allo scudetto allo stadio. Con la squadra. Alle 12 si riunisce l’Osservatorio

Per il Corriere dello Sport le ipotesi per Napoli-Salernitana sono tre.

Oggi alle 12 è in programma l’Osservatorio decisivo ma soprattutto si attendono le indicazioni del ministro dell’Interno, Piantendosi.

Le ipotesi, al momento, sono tre: tutto resta invariato e dunque il derby del Maradona si gioca sabato alle 15 e Inter-Lazio alle 12.30 di domenica; Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 12.30 come Inter-Lazio; Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15. Nel caso di uno slittamento, ovviamente, anche Udinese-Napoli sarebbe spostata di un giorno per ovvi e contestuali motivi: non più martedì 2 maggio bensì il giorno dopo, mercoledì. In realtà c’è anche un piano-B nel caso in cui il calendario restasse invariato: il Napoli chiederebbe l’autorizzazione ad aprire anche domenica il Maradona ai tifosi, così da proiettare Inter-Lazio sui maxischermi ed eventualmente brindare allo scudetto allo stadio. Con la squadra.

