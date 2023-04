Se lo United vuole un attaccante prolifico e versatile deve puntare tutto su Osimhen (Guardian)

I consigli per gli acquisti per il club di ten Hag. “Quando vincerà lo scudetto De Laurentiis chiederà un prezzo enorme. Notoriamente è un osso duro”

Se il Manchester United vuole davvero competere con Arsenal e Manchester City dovrà acquistare un attaccante e uno dei migliori è Victor Osimhen. Sul Guardian i consigli per gli acquisti per il club di ten Hag. Se il club si limiterà a convalidare il prestito di Weghorst il mercato estivo sarà piuttosto deludente, scrive il quotidiano inglese, che si spinge a fare i nomi dei giocatori più appetibili per lo United, da Harry Kane a Randal Kolo Muani, da Hojlund a Osimhen.

Di Hojlund, gioiellino dell’Atalanta, il Guardian sottolinea il potenziale offensivo: nonostante abbia giocato solo 1.402 minuti in Serie A in stagione, il giovane danese ha all’attivo sette gol e due assist.

“Højlund ha molto potenziale grezzo e ha tratti simili all’attaccante del Manchester City Erling Haaland; è un potente corridore che ha talento per segnare qualsiasi tipo di gol. Se ingaggiato insieme a un attaccante esperto, il giovane nazionale danese potrebbe essere un’aggiunta intelligente”.

Ma è soprattutto sull’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, che lo United, per il Guardian, dovrebbe puntare.

“Se il Napoli venderà Victor Osimhen quest’estate, sarà per una bella cifra. Il nigeriano ha guidato la corsa al titolo, segnando 21 gol – almeno sette in più di qualsiasi altro giocatore – in Serie A in questa stagione. Se, o meglio quando, il Napoli vincerà lo scudetto, Osimhen entrerà nella storia per la fervida tifoseria del club. Il club chiederà un compenso enorme per Osimhen e la cessione dovrà accontentare Aurelio De Laurentiis, il negoziatore notoriamente duro che possiede il Napoli. Detto questo, se lo United vuole ingaggiare un attaccante prolifico e versatile che è un incubo per i difensori, dovrebbe fare di tutto per Osimhen”.

Gli altri nomi che propone il Guardian sono quelli di Jonathan David, del Lille e di Gonçalo Ramos del Benfica, ma anche quello di Benjamin Sesko del Leipzig.

ilnapolista © riproduzione riservata