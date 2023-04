Osimhen non è stato convocato, è ufficiale. Raspadori c’è

Assente anche Simeone per la sfida di Champions. In attacco i nomi sono quattro: Kvaratskhelia, Lozano, Politano e Raspadori

Osimhen non è stato convocato, è ufficiale. Il Napoli ha diramato l'elenco dei calciatori disponibili per la trasferta di Champions a Milano (domani sera si giocherà Milan-Napoli andata dei quarti di finale) e Osimhen non ci sarà. Non ci sarà nemmeno Osimhen.

In attacco i nomi sono quattro: Kvaratskhelia, Lozano, Politano e Raspadori.

Per il resto tutti arruolabili nel Napoli di Spalletti. Ricordiamo che la gara di ritorno si giocherà martedì prossimo 18 aprile.

