Sarri: «Vorrei tanti giocatori come la Pro Recco nella pallanuoto», ma la società risponde polemica

La risposte della società ligure: “Caro Maurizio Sarri, di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. E ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo”

La Lazio di Maurizio Sarri si gode la quarta vittoria consecutiva, contro lo Spezia ieri sera, che consolida il secondo posto in classifica dei biancocelesti. Sarri si ritrova in piena zona Champions.

Alla fine del campionato della Lazio mancano ancora otto turni, dieci punti di vantaggio sull’Inter e posto in Champions sempre più concreto. A tal proposito all’allenatore nella conferenza stampa post partita viene chiesto quanti calciatori vorrebbe da Lotito per il futuro. La sua risposta ha suscitato la risposta polemica della Pro Recco, società di pallanuoto:

«Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella pallanuoto».

Il paragone non è piaciuto alla società ligure che ha risposto a tono alle dichiarazioni del tecnico della Lazio, attraverso un commento su Instagram:

“Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. P.S. E comunque ci bastano per non essere fuoti dall’Europa già a marzo“.

#Sarri parla a Sky, la #ProRecco risponde: “Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo”. Che palombella… pic.twitter.com/YXAXPNtbNf — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 15, 2023

