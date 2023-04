Report Napoli: terapie e lavoro in piscina per Oliveira. Ancora terapie per Osimhen

Allenamenti al Konami Training Center: torna in gruppo Bereszynski in vista del Lecce. Si gioca venerdì alle ore 19

Riprendono gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Il Napoli di Spalletti continua a lavorare con i suoi ragazzi dopo la brutta sconfitta contro il Milan. In vista del Lecce si rivede in gruppo Bereszynski. Vernedri alle 19 si gioca la 29a giornata di Serie A allo stadio Ettore Giardiniero.

Terapie e lavoro in piscina per Oliveira. Dubbi sulla sua presenza a Lecce quindi al posto di Mario Rui. Per Osimhen ancora terapie.

Gli azzurri hanno svolto lavoro tattico e, per chi non ha giocato contro il Milan, partitella a campo ridotto.

Di seguito il report completo del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare per la 29esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e possesso palla.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico. Di seguito, coloro che non hanno giocato il match di domenica sono stati impegnati in una partitina a campo ridotto a fine sessione.

Bereszynski ha svolto l’intera seduta in gruppo. Olivera terapie e lavoro in piscina. Terapie per Osimhen“.

