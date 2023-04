Radio Dimensione Suono in pole come partner della Serie A per la radio ufficiale

Su Calcio e Finanza. Inizialmente i gruppi in lizza erano tre: Rtl, Rds e il gruppo Triboo. I club decideranno nel prossimo incontro del 24 aprile

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, il partner della Lega Serie A per realizzare la radio ufficiale del massimo campionato italiano potrebbe essere Radio Dimensione Suono. Erano in lizza tre emittenti: Rtl, Rds e il gruppo Triboo, ma ora pare che in pole sia Rds, appunto. I club avrebbero già dovuto prendere la propria decisione durante l’assemblea di Lega, ma hanno deciso di rinviarla al prossimo appuntamento in videoconferenza prevista il 24 aprile.

Calcio e Finanza scrive:

“Inizialmente i gruppi in lizza per affiancarsi alla Serie A nella realizzazione del nuovo canale erano tre: RTL (edita da RTL 102.5 Hit Radio) RDS (Radio Dimensione Suono) e il gruppo Triboo (editore fra l’altro di Radio Nerazzurra). Tuttavia, dopo un primo processo di selezione i partner in corsa sono rimasti in due: RDS e Triboo. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, RDS sarebbe inoltre in pole per la realizzazione del nuovo progetto”.

Come si evince dal bando lanciato dalla Serie A,

«Sul fronte economico, il soggetto eventualmente selezionato per lo svolgimento dell’incarico si impegna a farsi carico di tutti i costi, spese e oneri, diretti e indiretti, inclusi i costi a titolo di struttura organizzativa interna per la fornitura dei Servizi e che non potranno in nessun caso superare per ciascuna Stagione Sportiva della Durata una soglia massima che dovrà essere indicata quale elemento essenziale della Manifestazione di Interesse e dell’eventuale successiva Proposta».

Lega Service si impegna a garantire contratti di sponsorizzazione relativi a contenuti speciali e/o branded content con partner e sponsor ufficiali di Lega Serie A e delle Competizioni

«per un importo di massimo di Euro 700.000,00 (settecentomila/00) per Stagione Sportiva, da calcolarsi, per la prima Stagione Sportiva, in quota parte in ragione dell’effettiva durata».

