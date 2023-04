Prosciolto il giocatore dell’Everton arrestato per reati sessuali su minori (Daily Mail)

La nota della polizia di Greater Manchester: «Le prove disponibili in questo momento non sono sufficienti»

Un ex giocatore dell’Everton, di cui non si può rivelare l’identità per motivi legali, arrestato con l’accusa di reati sessuali su minori nel luglio del 2021, non sarà processato né condannato. La notizia, che aveva scioccato l’intera Inghilterra, aveva portato immediatamente il club alla sospensione del tesserato dopo l’arresto.

In una dichiarazione della polizia di Greater Manchester, riportata dal Daily Mail, si legge:

«La squadra investigativa e il Crown Prosecution Service hanno lavorato insieme e sono giunti alla decisione che le prove disponibili in questo momento non raggiungono la soglia stabilita dal Codice per i Crown Prosecutors. La polizia di Greater Manchester è impegnata a indagare sulle accuse per garantire i migliori risultati possibili per tutti i soggetti coinvolti e continuerà a lavorare con le agenzie partner per garantire che le persone siano supportate durante le indagini e oltre».

Il quotidiano inglese poi specifica:

“Il giocatore sposato era stato trattenuto dalla polizia nel luglio 2021, prima di essere rilasciato su cauzione, prorogata circa 12 mesi fa. I magistrati hanno approvato una domanda di proroga, che doveva durare fino a luglio 2022”.

ilnapolista © riproduzione riservata